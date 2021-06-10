РИАМО - 10 июн. Из-за плотной облачности жители Подмосковья и столицы не смогут увидеть солнечное затмение 10 июня, сообщила в четверг РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

10 июня произойдет частичное солнечное затмение. Астрономическое явление закончится в 14:33.

«Нет никаких шансов (увидеть солнечное затмение - ред.), потому что у нас практически сплошная облачность. Поэтому, к сожалению, погода не располагает, чтобы посмотреть это астрономическое явление», - сказала Позднякова.

Она добавила, что плотная облачность может смениться на переменную примерно 14 июня. В настоящее время Московский регион находится в зоне атмосферного фронта, который никуда не движется.

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