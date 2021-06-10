РИАМО - 10 июн. За прошедшие сутки в столице от коронавируса вылечились 2671 пациента, с начала пандемии в городе после Covid-19 выздоровели 1 084 914 человека, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в мегаполисе зафиксировали 5245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1415 инфицированных. 63 пациента с подтвержденными пневмонией и коронавирусом – скончались

С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 214 459 случаев заражения.

В настоящее время в столице продолжается кампания по вакцинации от Covid-19.

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