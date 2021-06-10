РИАМО - 10 июн. В Подмосковье и столице до 13 часов 11 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15-17 метров в секунду и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей. В Ярославской области объявлен следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

10 июня в Московском регионе облачно с прояснениями, в течение дня пройдут дожди, местами ожидается гроза. Порывы ветра при грозе могут усилиться до 17 м/с. Максимальная температура воздуха составит 19-21 градус тепла.

11 июня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза, во время которой порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура ночью составит плюс 12-14 градусов, днем — плюс 19-21 градус.