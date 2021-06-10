РИАМО - 10 июн. Из-за ремонтных работ на Тверской улице 11-14 июня будут перекрыты ее участки. Их можно будет объехать по Бульварному или Садовому кольцу, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
С 23:00 11 июня до 5:00 14 июня будут перекрыты участки Тверской и 1-й Тверской Ямской улиц от Настасьинского переулка до Лесной улицы. Там будут менять асфальт.
Водителям советуют использовать для объезда: ул. Малая Дмитровка, ул. Долгоруковская, 1-я и 2-я Брестская улицы, 2-я и 3-я Тверская-Ямская улицы, Александра Невского, ул. Грузинский Вал, ул. Большая Грузинская.
Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут.
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