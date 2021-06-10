РИАМО - 10 июн. Культурный центр с театральной гостиной и балетным залом собрались строить в поселении Кленовское в новой Москве, разрешение на строительство действует до 14 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый культурный центр планируется построить за счет городского бюджета в селе Кленово поселения Кленовское в ТиНАО. Это будет двухэтажное здание площадью свыше 3 тыс. кв. м. Здесь разместятся зрительный зал со складами декораций и реквизита, костюмерными и артистическими, студия раннего развития, библиотека, буфет», – сказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, тут планируют обустроить клубную зону с залом хореографии, изостудией, студией декоративно-прикладного творчества, классом вокала, классом информационных технологий, швейной и столярной мастерскими, театральной гостиной и балетным залом.

Андрей Бочкарев добавил, что в здании установят лифт, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На ней создадут проезды и тротуары, сделают площадку с покрытием из резиновой крошки, а также автостоянку на 25 машин.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что разрешение на строительство уже выдано. Оно позволяет застройщику приступить к работам.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок культурного центра. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – добавил Войстратенко.

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