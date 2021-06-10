РИАМО - 10 июн. Доходы подмосковного бюджета от распоряжения областным имуществом составили 1 млрд рублей в прошлом году, сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«План мы выполнили на 90%, бюджет заработал 1 млрд рублей», - сказала Адигамова в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы об управлении и распоряжении собственностью Московской области в 2020 году.

Она добавила, что из федеральной собственности в собственность региона и муниципалитетов было передано 680 объектов недвижимого имущества и 1 414 га земельных участков.

Земельный фонд Московской области за 2020 год вырос почти на 4 тыс. га, до 111 322 га.