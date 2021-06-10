РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. Специалисты ветеринарных управлений Минсельхоза Подмосковья отслеживают ситуацию с поисками сбежавшего медведя в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ранее в Мытищах был замечен бурый медведь в районе пансионата «Клязьминское водохранилище». Мытищинцев предупреждают о возможной опасности. Жителей убедительно просят воздержаться от прогулок на данной территории.
Специалисты пока не видели и не обследовали медведя, поэтому на данный момент информации, что с ним будут делать в случае поимки нет.
Все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность для отлова животного.
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