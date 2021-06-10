РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 июн. В городском округе Мытищи продолжаются поиски сбежавшего медведя, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
Бурый медведь был замечен в районе пансионата «Клязьминское водохранилище». Все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность из-за бегающего по территории округа животного.
«Медведя не поймали. В Мытищах ведется патрулирование. Пока информации о том что его поймали или что-то с ним произошло нет. Поиски ведут управление государственного охотничьего надзора и полиция», - говорится в сообщении.
Откуда сбежал медведь пока не известно, обстоятельства выясняются. Министерство экологии и природопользования региона призвало жителей не контактировать с хищником.
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