РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство четвертого детского сада в жилом комплексе «Люберцы», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступит группа «Самолет».

Центр детского дошкольного воспитания разместится в трехэтажном здании общей площадью 4,5 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 12 групп по 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет и 3 группы по 20 детей в возрасте 2,1–3 года.

В здании детского сада запроектированы игровые классы и медицинские блоки, кабинет музыки, столовая, кабинеты логопеда и психолога, зоны для творчества, музыкальный и спортивный залы. Для ясельной группы организуют пространство на первом этаже с отдельным входом.

Для прогулок малышей на свежем воздухе будут выделены три функциональные зоны: игровая с тремя индивидуальными групповыми площадками для детей до 3-х лет (140 кв. м. каждая) и 12 групповыми площадками для детей постарше (площадью 225 кв. м. каждая), физкультурная площадка и хозяйственная зона. Территорию детского сада благоустроят и дополнительно озеленят, а также установят навесы для прогулок в дождливую погоду.

Строительство данного объекта позволит создать 72 рабочих места. В условиях максимальной загруженности учреждения в нем одновременно будут трудиться 54 сотрудника.