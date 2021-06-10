РИАМО - 10 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг одобрили во II чтении законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2020 год, передает корреспондент РИАМО.

Согласно документу, доходы ТФОМС утверждаются в сумме 146,3 млрд рублей, расходы - более 147 млрд рублей.

Ранее Мособлдума одобрила во II чтении законопроект об исполнении регионального бюджета за 2020 год.