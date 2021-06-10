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  2. Впервые за 55 лет: где посмотреть кольцеобразное солнечное затмение
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Впервые за 55 лет: где посмотреть кольцеобразное солнечное затмение

Где можно увидеть солнечное затмение 10 июня и как правильно за ним наблюдать, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Кожохин
1

Кольцеобразное солнечное затмение

  pixabay.com

Во время затмения Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию. Когда диаметр Луны становится меньше диаметра Солнца, она закрывает его так, что по ее краям возникает светящийся ореол. Именно это явление называют кольцеобразным солнечным затмением. Последний раз его наблюдали в России 20 мая 1966 года. 

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Где и когда посмотреть затмение

© Фото,Виктор Бабенко, Истринское ИА

Как сообщается на сайте Московского планетария, 10 июня в 13:40 по московскому времени будет максимальная фаза затмения — Луна закроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставив на виду только тонкий край.

Затмение Солнца можно будет наблюдать из Канады с 12:55 до 13:47 по московскому времени и из Гренландии с 13:32 до 13:41 по московскому времени.

Из России же на кольцеобразное солнечное затмение можно будет посмотреть с 14:22 до 14:29 по московскому времени. Жители столицы смогут увидеть только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 по московскому времени. В этот момент Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Закончится кольцеобразное затмение на Земле в 14:33 по московскому времени на заходе Солнца немного севернее Магадана.

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Как правильно смотреть на затмение

© Фото,   Николай Ильницкий, Пушкинское ИА

Наблюдать за солнечным затмением нужно с четким соблюдением правил безопасности, используя специальные солнечные светофильтры. В частности, следует купить специальные очки для наблюдения за затмением. В качестве защиты для глаз также подойдет маска для сварки.

Однако для того, чтобы безопасно смотреть на солнечное затмение, подойдут и различные подручные средства. Например, обычной свечой можно закоптить кусок стекла и через него безопасно смотреть на солнечное затмение.

Наблюдать за природным явлением также можно, используя засвеченную фотопленку. Еще один вариант подойдет для тех, у кого дома еще остались дискеты. Ее нужно будет разломать и достать оттуда магнитную пленку, которая и послужит защитным фильтром для глаз.

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Погода и солнечное затмение

© Фото,Роман Варцев, Лотошинское ИА

На кольцеобразное солнечное затмение можно посмотреть и без каких-либо фильтров, но только в том случае, если небо затянуто облаками, а Солнце, в свою очередь, будет видно сквозь них.

Как сообщается на сайте «Метеоновости», в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь и гроза. Поэтому желающим увидеть кольцеобразное солнечное затмение нужно будет ловить просветы в облаках.

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Солнечное затмениеПогодаКосмос
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