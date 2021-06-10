Впервые за 55 лет: где посмотреть кольцеобразное солнечное затмение

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Как сообщается на сайте Московского планетария, 10 июня в 13:40 по московскому времени будет максимальная фаза затмения — Луна закроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставив на виду только тонкий край.

Затмение Солнца можно будет наблюдать из Канады с 12:55 до 13:47 по московскому времени и из Гренландии с 13:32 до 13:41 по московскому времени.

Из России же на кольцеобразное солнечное затмение можно будет посмотреть с 14:22 до 14:29 по московскому времени. Жители столицы смогут увидеть только частные фазы этого затмения с максимумом в 14:26 по московскому времени. В этот момент Луна закроет Солнце на 16 процентов.

Закончится кольцеобразное затмение на Земле в 14:33 по московскому времени на заходе Солнца немного севернее Магадана.

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