РИАМО - 10 июн. В Москве за прошедшие сутки выявили 5245 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявлено 1 214 459 случаев заражения, сообщает оперштаб столицы.

В общественных местах и транспорте необходимо надевать защитные маски и перчатки. В общественном транспорте города выявили 450 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима.

Всплеск заболеваемости в столице эпидемиологи связывают с несоблюдением горожанами санитарных мер.

За сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. За сутки скончались 383 пациента с Covid-19, полностью выздоровели после инфекции 10 096 человек.

С начала пандемии в стране было выявлено 5 167 949 случаев Covid-19, умерли 125 278 человек с положительным результатом теста на коронавирус, выздоровели 4 771 995 пациентов.

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