РИАМО - 10 июн. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг утвердили изменения в закон о выборах депутатов подмосковного парламента, передает корреспондент РИАМО.

Документ был принят в целях приведения областного законодательства в соответствие федеральному.

В частности, депутатам запретили иметь иностранное подданство. Также, согласно документу, избирательные комиссии могут увеличить количество используемых переносных ящиков для голосования вне участка.