РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 июн. Жители городского округа Люберцы 11 июня могут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Торпедо», сообщает Центр тестирования ГТО муниципалитета.

Нормативы ГТО можно будет выполнить по следующим видам: бег на 1 км., 1,5 км., 2 км., 3 км.; скандинавская ходьба 3 км.; подтягивание; наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Начало мероприятия в 11:00.

В этот день выполнять нормативы также будут спортсменки, занимающиеся скандинавской ходьбой в клубе «Активное долголетие», уточнили в Центре тестирования ГТО.

Для участия нужно подать предварительную заявку. В ней указать Ф.И.О., УИН, вид испытания, в котором планируете участвовать. Отправить заявку необходимо на адрес электронной почты gtolubertsy@yandex.ru. Всем участникам мероприятия иметь при себе медицинский допуск, защитную маску, спортивную форму.

Мероприятие будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.