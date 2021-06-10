РИАМО - 10 июн. Объемы дезинфекции в общественном транспорте Москвы увеличили в 10-12 раз с момента начала пандемии. Пассажиры, в свою очередь, активно используют санитайзеры, сообщила замруководителя пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Анна Лапушкина.

«Тысяча сотрудников транспортного комплекса продолжают активно мыть и дезинфицировать все то, к чему прикасаются наши пассажиры. Объемы дезинфекции мы увеличили в 10-12 раз с момента начала пандемии», - сказала Лапушкина.

Она отметила, что в транспорте столицы продолжают реализовывать все необходимые меры, чтобы пассажиры могли безопасно передвигаться по городу.

«В-первую очередь это, конечно же, санитайзеры. Сейчас на всей транспортной инфраструктуре есть порядка трех тысяч бесплатных санитайзеров. Мы видим, что пассажиры достаточно регулярно пользуются ими. За май было использовано около 60 тысяч литров», - подчеркнула Лапушкина.

Она напомнила, что в транспорте необходимо передвигаться в маске и перчатках. В случае, если пассажиры забыли их дома, средства индивидуальной защиты можно приобрести в кассах или в автоматах, которые установлены на станциях.

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