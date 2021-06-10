РИАМО - 10 июн. Известный телеведущий Дмитрий Дибров 15 июня представит свою книгу «Раб лампы» в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский», сообщает пресс-служба «Читай-города».

«Раб лампы» – книга о профессии, ремесле и призвании. В нее вошли авторские новеллы о природе славы, профессиональном поиске и подготовке телеэфиров самых популярных российских программ. У читателей есть возможность узнать о «внутренней кухне» телецентра «Останкино» и побывать за кулисами популярной во всем мире игры «Кто хочет стать миллионером?», а еще услышать откровенный и живой рассказ одного из самых известных российских ведущих о том, как устроено российское телевидение изнутри.

Вход на встречу свободный, но количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.

Встреча начнется в 19:00 15 июня.