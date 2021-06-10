РИАМО - 10 июн. Эпидемиологи связывают рост заболеваемости коронавирусом в Москве с тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники №21 Андрей Тяжельников.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коечный фонд в городе до конца недели увеличат с 12,5 тыс. до более чем 14 тыс. мест в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Соблюдение санитарных правил очень важно, эпидемиологи связывают подъем заболеваемости именно с тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Для того, чтобы зараженный человек стал опасен для окружающих, необязательно чихать или кашлять, достаточно для этого дышать или просто говорить», - сказал Тяжельников.

Он отметил, что самым действенным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация. Сегодня можно вакцинироваться в 100 городских поликлиниках.

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