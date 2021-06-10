РИАМО - 10 июн. С момента введения требования об обязательном ношении масок и перчаток в общественном транспорте Москвы было выявлено 450 тысяч нарушений. При этом увеличилось число пассажиров метро, которые носят маски и перчатки, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В июне (с 1 по 9 июня 2021 года – ред.) этот показатель (выявленных нарушений - ред.) составил 10 тысяч», - сказал Султанов.

Он отметил, что при этом количество пассажиров, которые сейчас заходят в метро в масках и перчатках, увеличилось.

«Я бы хотел отметить положительную динамику. Например, прошлым летом количество пассажиров, которые заходили в метро в масках, было 70%, а в перчатках - 36%. Сейчас практически все пассажиры заходят в масках, и 77% - в перчатках. Люди стали внимательнее относиться к соблюдению этих мер», - добавил Султанов.

Масочно-перчаточный режим в транспорте был введен из-за пандемии коронавируса.

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