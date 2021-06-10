РИАМО - 10 июн. Мособлдума приняла закон, которым утвердила условия для технологического присоединения к инженерной и транспортной инфраструктуре земельных участков для многодетных семей, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона предлагает предусмотреть заявительный порядок предоставления земельных участков через обращение в государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», а также устанавливает порядок и особенности обеспечения земельных участков условиями для технологического присоединения к инженерной и транспортной инфраструктуре.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности финансирования программы и предусматривает так называемый переходный период до 1 января 2026 года. За это время органы местного самоуправления обязаны определить необходимые ресурсы и перечень мероприятий, предусмотреть финансирование и обеспечить условия для технологического присоединения.

Закон приняли сразу в трех чтениях на очередном заседании в четверг.