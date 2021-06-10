РИАМО - 10 июн. За неделю экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития столицы одобрила еще 127 заявок от предпринимателей, им предоставили гранты и субсидии на сумму 117 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы уже одобрили предпринимателям столицы 275 заявок на общую сумму 315,5 миллионов рублей в виде субсидий и грантов», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Субсидии на 31 миллион рублей одобрили предприятиям, которые работают по франшизе. Гранты и субсидии на 43 миллиона рублей предоставили экспортерам.

Кроме того, 13 резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера получили 24,4 миллиона рублей, чтобы компенсировать расходы на новое оборудование и выплаты процентов по кредитам. 47 предприятиям одобрили субсидии на 8,4 миллиона рублей, чтобы снизить расходы на участие в выставках.