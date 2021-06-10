РИАМО - 10 июн. Скверы, тротуары и спортивные объекты появятся в рамках благоустройства северных районов Москвы: Коптево, Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Восточное и Западное Дегунино, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В районе Коптево недавно закончили реконструкцию бывшего кинотеатра «Рассвет» и открыли на его месте новый общественный центр. Теперь предстоит благоустроить прилегающий сквер, сделать детскую, спортивную и собачью площадки.

В порядок приведут дворы на ул. Зои и Александра Космодемьянских, 27, 29 и 34а, ул. Приорова, 30. Неухоженный сквер у храма святого великомученика Георгия Победоносца на Коптевском бульваре приведут в достойный вид и превратят в комфортное место для отдыха.

Район Аэропорт

В районе Аэропорт обновят сквер возле Амбулаторного пруда и кинотеатра «Баку». Реконструкцию кинотеатра завершат в 2022 году. Местные жители получат комфортное пространство у воды со спортивными площадками и сценой. Сквер озеленят, цветов и света станет больше.

Также в районе благоустроят 25 дворов на прилегающих улицах: Асеева, Усиевича, Часовой, Самеда Вургуна, Лизы Чайкиной и др.

Беговой

В районе Беговой планируют организовать удобный пешеходный маршрут от станции метро «Беговая» до Центрального Московского ипподрома. Благоустройство пройдет на территориях Кадетской школы №1784 и более десятка дворов по Беговой улице, Беговой аллее и Ленинградскому проспекту.

Бескудниковский

В Бескудниковском районе хотят сформировать единую систему пешеходных связей от улицы Святослава Федорова до Проектируемого проезда №6196 в рамках благоустройства пешеходных подходов к ТПУ «Селигерская».

«Ежедневно этими маршрутами пользуются более 3 тыс. жителей. Комфортно будет и транзитным пешеходам, и тем местным жителям, которые никуда не торопятся, а хотят просто прогуляться и отдохнуть», - написал мэр в своем личном блоге.

Восточное Дегунино

В районе Восточное Дегунино будут благоустраивать знаковый парк «Северные Дубки». Работы будут производить бережно, потому что парк входит в состав особо охраняемой природной территории – «Природный заказник Дегунинский». Тут появится масса спортивных объектов для всех сезонов.

Также в районе проведут реконструкцию существующего стадиона в Керамическом проезде, 61. Помимо футбольного поля, на нем сделают беговые дорожки, секторы для настольного тенниса и волейбола, раздевалки для спортсменов и небольшую трибуну для зрителей.

Западное Дегунино

В Западном Дегунине благоустройство пройдет в зоне отдыха у Дегунинского пруда. Дворы на ул. Дегунинская, д. 13, д. 13, к. 1 и к. 2, благоустроят и озеленят.

«Благодаря реализации проектов по программе благоустройства тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду, а значит, и дополнительные возможности для прогулок и отдыха рядом с домом», - заключил Собянин.