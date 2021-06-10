РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 июн. По итогам проведения аукциона на строительство поликлиники в микрорайоне Южный в Домодедове заключен контракт с ЗАО «Московский областной строительный трест №11» сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику построят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Поликлинический корпус сможет принимать до 400 посетителей в смену. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По его словам, в проекте новой поликлиники учтены удобство и комфорт посетителей, высокая доступность профильных специалистов. Новый объект здравоохранения также будет оснащен современным оборудованием для диагностики и профилактики болезней.

Общая площадь здания составит более 9,6 тысяч кв. м.