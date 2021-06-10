РИАМО - 10 июн. Врачи столичной ГКБ №31 одними из первых в России применили суперимпульсный фиброволоконный тулиевый лазер для удаления крупных камней из желчных протоков печени и поджелудочной железы. Оперативные вмешательства прошли успешно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Хирурги-эндоскописты воспользовались малоинвазивным методом, чтобы минимизировать возможные травмы у пациентов - двух мужчин и двух женщин старше 50 лет. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, осложнений после операций медики не обнаружили.

Использование суперимпульсного фиброволоконного тулиевого лазера позволяет воздействовать на камень с высокой точностью с помощью мощного пучка лазерной энергии. Эта технология является российской разработкой. С 2019 года врачи ГКБ №31 применяли ее для решения других лечебных целей.