РИАМО - 10 июн. Ко Дню России парки столицы подготовили онлайн-программу с мастер-классами, концертами и лекциями, показы пройдут 12 июня в социальных сетях парков, сообщается на официальном сайте мэра города.

Так, узнать о малоизвестных, но необычных уголках России можно будет во время лекции на страницах усадьбы Воронцово в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook.

Онлайн-занятие, где расскажут о Соловецких лабиринтах, горе Воттоваара и других местах, начнется в 10:00. В 12:00 парк «Ходынское поле» и Таганский парк проведут для детей мастер-классы по созданию матрешки. В 15:00 на страницах в социальных сетях Бабушкинского парка покажут выступление вокальной школы-студии «Аллегро».

День России отмечается 12 июня с 1992 года.

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