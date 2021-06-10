РИАМО - 10 июн. Возобновлены авиаперелеты между Россией и Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию после принятых ранее ограничений из-за коронавируса, сообщает kp.ru.

Два раза в неделю разрешены полеты: Москва - Вена, Москва - Будапешт, Москва - Порт-Луи, Москва - Рабат, а также Москва - Загреб. Раз в неделю будут осуществляться перелеты Москва - Бейрут и Москва - Люксембург.

В настоящее время для граждан РФ открыто 43 страны, куда туристы могут попасть на грузопассажирских и обычных рейсах. Обсуждается открытие перелетов на Кипр, в Тунис и в Англию.

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