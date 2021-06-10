В июне Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО) отмечает день рождения — 129 лет со дня основания. Обозреватель РИАМО пообщалась с добровольными пожарными из Подмосковья и выяснила, насколько опасна и важна их деятельность, как вступить в ряды добровольцев и за что их ценят местные жители.

Добровольцы — не волонтеры

Пост добровольной пожарной команды (ДПК) «Ивакино» находится в Можайском городском округе в 140 километрах от Москвы. Добровольцы ДПК принимают участие в тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожарах, проводят профилактические мероприятия и оказывают первую помощь пострадавшим.

Сейчас в состав команды входит 43 человека, 20 из которых ранее никогда не были связаны с пожарной охраной. Остальные же стали добровольцами после службы в различных пожарных подразделениях — у них есть практика, знания и сноровка, которые могут быть полезны на пожаре.

Следует отметить, что они не простые волонтеры — их статус прописан в Федеральном законе «О добровольной пожарной охране» (от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ).

На дежурстве постоянно находится одна смена (караул) — от трех до семи человек. Планируют свой график пожарные самостоятельно на месяц и согласовывают с начальником пожарно-спасательного гарнизона. По нормативу каждый должен отдежурить не менее 48 часов в месяц, то есть два дежурства по 24 часа.

Каждое утро старший смены отправляет строевую записку в Можайский гарнизон пожарной охраны, где пофамильно указываются добровольцы и количество техники в боевом расчете.

На вооружении у ДПК «Ивакино» две пожарные машины и пожарная мотопомпа.

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«Одинаковых пожаров не бывает»

В районе выезда добровольной пожарной команды «Ивакино» 24 деревни и 12 СНТ. В прошлом году в их зоне ответственности произошло 29 пожаров. За первые шесть месяцев 2021 года — только шесть, что на 13 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому способствовали профилактические мероприятия, которые проводятся совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы и работниками ГКУ МО «Мособлпожспас». Помогла и погода — в этом году было много дождливых дней.

Последние два пожара случились в жилых домах и хозпостройках. Команда прибывала первой — добровольцы через минуту после вызова диспетчера уже ехали на место ЧП в боевой одежде.

До прибытия основных пожарных подразделений добровольцам, как правило, удается локализовать пожар.

Как рассказал руководитель территориальной добровольной пожарной команды «Ивакино» Андрей Бодров, не бывает одинаковых пожаров. Даже копна сена горит по-разному из-за ветра или влажности. А когда горят крупные объекты, то пожарного подстерегает много опасностей. На дежурстве нужно испытывать драйв, ведь никогда не знаешь, что тебя там ждет, уверен он.

Львиная доля всех вызовов у добровольцев приходится весной на пал сухой травы. Следом по количеству пожаров — квартиры, частные дома и хозяйственные постройки. Когда начинается дачный сезон, у людей также горят бани.

Добровольцы в своем районе выезда первыми приезжают на тушение пожаров, поэтому жители деревни Ивакино их ценят и при возникновении ЧС звонят напрямую в ДПК.

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Как стать добровольным пожарным

Всего в добровольной пожарной охране ВДПО Московской области 4,5 тысячи человек, и их число постоянно увеличивается. Как рассказал председатель Совета московского областного отделения ВДПО Владимир Ермилов, большое внимание развитию добровольной пожарной охраны уделяют губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, правительство региона, Мособлдума и руководители органов местного самоуправления. ВДПО работает в тесном контакте с Главным управлением МЧС России по Московской области и Главным управлением гражданской защиты Подмосковья.

Добровольным пожарным может стать любой желающий старше 18 лет, годный по состоянию здоровья. С кандидатом заключат гражданско-правовой договор, обучат, застрахуют и занесут в реестр ГУ МЧС России по Московской области.

предоставлено ДПК Ивакино

Обучение добровольного пожарного проходит на базе Учебного комбината МОО ВДПО в специально оборудованных классах, с применением тренажеров по оказанию первой медицинской помощи. Практические занятия проводят на учебных площадках, где отрабатываются навыки работы с пожарной мотопомпой, пожарными стволами, первичными средствами пожаротушения и так далее.

В настоящее время стало обязательным участие добровольных пожарных команд в проводимых пожарно-спасательными гарнизонами смотрах, тренировках и учениях.

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Профилактическая работа добровольцев

Для того, чтобы всегда быть в форме, добровольцы проводят разного рода учения и тренировки. Не так давно они отработали норматив по сбору и выезду караула по тревоге.

Они также участвуют в проведении на объектах общеобластных тренировок по эвакуации людей. На тренировках в образовательных учреждениях с воспитателями, педагогами и детьми проводят инструктаж, им разъясняют правила пожарной безопасности и порядок использования первичных средств пожаротушения. Как отметили добровольцы, ребята очень любят такие мероприятия и охотно принимают в них участие.

предоставлено ДПК Ивакино предоставлено ДПК Ивакино 1 из 2

В пожароопасный период, который в 2021 году в Подмосковье начался 19 апреля, старший смены в течение дня патрулирует всю территорию, за которую отвечает команда. Для предупреждения возникновения пожаров там, где охраняемая зона соприкасается с лесом, добровольцы делают минерализованные противопожарные полосы — вспахивают землю, чтобы в случае ЧП пламя не перешло на деревья.

Однако для того, чтобы пожаров было меньше, нужно проводить с жителями разъяснительные беседы. Этим занимаются пожарные добровольцы профилактики. Они делают подворовые обходы, раздают листовки, ходят с полицией и пожарной охраной в рейды по паркам, лесным массивам в пожароопасный сезон, обучают дачников и садоводов.

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Дети и пожарно-прикладной спорт

Еще одна миссия, которой гордятся добровольные пожарные, — обучение детей. Для них ежегодно совместно с Министерством образования и ГУ МЧС России по Московской области проводится областной фестиваль «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». На сайте Московского областного отделения ВДПО для детей есть онлайн-тренажеры, видеоролики и виртуальные экскурсии по ведомственным музеям.

предоставлено ВДПО Московской области

Одна из основных уставных задач ВДПО — развитие детско-юношеского пожарно-прикладного спорта. Только за последние два года региональное отделение ВДПО и областная Федерация пожарно-прикладного спорта вырастили четырех чемпионов мира среди юношей и девушек.