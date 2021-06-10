РИАМО - 10 июн. В районе Солнцево на западе столицы построят детский сад на 350 малышей, здание оформят в контрастных цветах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Детский сад будет частично сочетаться со зданием школы, которое расположится рядом. Светлые нейтральные части фасадов будут контрастировать с темной центральной частью, по всему зданию будет множество разноцветных акцентов», - сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Детсад построят на Производственной улице. В трехэтажном здании площадью свыше 4,5 тыс. кв. м оборудуют залы для занятий физкультурой и музыкой, кабинеты для занятий в кружках, медицинский и пищевой блоки.

В ходе благоустройства на территории детского учреждения установят навесы, игровые площадки и площадки для занятий спортом.​