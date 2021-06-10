РИАМО - 10 июн. Столичное правительство поддерживает инвесторов, которые создают технопарки в городе для инновационного бизнеса, инвесторы в данные объекты вложили более 17 млрд рублей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Для поддержки инвесторов в городе создан специальный механизм — статус инвестиционного приоритетного проекта. Он дает возможность инвесторам уменьшить региональную налоговую нагрузку. Например, сокращается региональный налог на прибыль (13,5% вместо 18%), не платится налог на имущество, а плата за аренду земли составляет 0,01% от ее кадастровой стоимости.

«Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют 6 площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 млрд рублей», — сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Для девелоперов в мегаполисе разработана программа субсидирования части расходов при возведении технопарков.

Еще инвесторы могут получить субсидии на выплаты процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса технопарка (до 300 млн рублей в год), по кредитам на покупку оборудования (до 200 млн рублей в год), на возмещение части затрат по лизингу (до 100 млн рублей в год), субсидию на техприсоединение (до 100 млн рублей).

Для строительства технопарка компании, которые реализуют масштабный инвестпроект, могут без торгов заключить договор аренды участка земли, находящегося в городской собственности, на 6 лет.

На сегодняшний день в мегаполисе 43 технопарка, 6 из них создаются в рамках реализации приоритетных инвестпроектов. Построенные корпуса технопарков «Калибр» и «Строгино» готовы принимать инновационные компании.

Еще 4 июня было подписано соглашение о реализации нового проекта. Инвестор создаст в Москве крупнейший в РФ мультимедиатехнопарк. Его потенциальными резидентами могут стать организации, работающие в сфере телепроизводства и телевещания.