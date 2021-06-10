РИАМО - 10 июн. В Москве приступили к работам второго этапа благоустройства территории около станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В этом году благоустроят площадь Журавлева, улицы Золотую, Семеновский вал и Большую Семеновскую от дома №29/2 до дома №55.

«В рамках проекта по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции «Электрозаводская», обновим тротуары, отделив от проезжей части бордюрным камнем, уложим новое асфальтобетонное покрытие, реконструируем семь светофорных объектов, обустроим новые пешеходные переходы», – сказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Также запланирована установка четырех современных остановочных павильонов с зарядными устройствами для мобильных телефонов, монтаж фонарей и торшеров с энергосберегающими лампами.

В рамках озеленения высадят около 70 деревьев и 4,3 тыс. кустарников, разобьют цветники и газон площадью 16 тыс. кв. м.

В рамках благоустройства площади Журавлева обновят тротуары, поставят скамейки и посадят растения.