РИАМО - 10 июн. С начала масштабного обновления инфраструктуры столичного олимпийского комплекса «Лужники» было построено и реконструировано 22 объекта. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Олимпийский комплекс «Лужники» – крупнейший спортивный кластер столицы. За последние годы проведена грандиозная работа по обновлению инфраструктуры комплекса: построено и реконструировано 22 объекта, включая самую Большую спортивную арену, которая триумфально приняла матчи чемпионата мира по футболу», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на территории спорткомплекса появились такие знаковые объекты, как Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики, который был удостоен одной из самых престижных международных наград в сфере градостроительства и архитектуры – MIPIM Award.

Бочкарев также отметил, что работы продолжаются на 11 объектах, в том числе с нуля строятся девять объектов.

«Возводятся четыре спортивных сооружения и семь инфраструктурных. Так, продолжается строительство Ледового дворца «Кристалл», теннисного центра, Международного центра самбо и центра бокса, пяти павильонов общественного питания и спортивно-оздоровительного центра. Также ведется реконструкция универсального спортивного зала «Дружба» и сервисного центра уличных видов спорта», – уточнил заммэра.

Бочкарев подчеркнул, что после завершения всех запланированных работ «Лужники» укрепятся в статусе площадки для проведения самых престижных международных соревнований и событий мирового уровня. Горожане, в свою очередь, получат новую качественную инфраструктуру для активного отдыха и спортивных занятий.

Этим летом олимпийский комплекс «Лужники» будет отмечать 65-летие. Самыми значимыми спортивными событиями, проходившими в «Лужниках», стали Олимпиада-1980, финал Лиги чемпионов, мировое первенство по легкой атлетике и чемпионат мира по футболу.

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