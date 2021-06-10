РИАМО - 10 июн. В Москве планируют ввести ограничение скорости до 7 км/ч на тротуаре для средств индивидуальной мобильности (СИМ) - самокатов, гироскутеров и моноколес, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в интервью «Парламентской газете».

9 июня в Санкт-Петербурге все сервисы по аренде самокатов временно приостановили работу.

«Запреты вводятся тогда, когда иным способом нельзя избежать общественной угрозы. В случае с арендой самокатов полный запрет нецелесообразен. Во-первых, нужно отдавать себе отчёт, что это бизнес, который развивается и пользуется популярностью у населения. От его тотального закрытия все только проиграют», - сказал Шапошников.

Он отметил, что аренда далеко не единственный способ прокатиться на электросамокате - их можно просто купить. Поэтому Шапошников считает, что разумнее регулировать этот вопрос на законодательном уровне и внести изменения в правила дорожного движения и региональные законы.

В Мосгордуме обсуждают ограничение скорости на улицах города до 20-25 км/ч, в парках на велодорожках —до 15 км/ч, на тротуарах — до скорости движения пешеходов, не более 7 км/ч. При этом пешеходы всегда будут обладать преимуществом.

«Ограничения, на наш взгляд, должны касаться скоростного режима, мощности двигателя, возможно, возраста пользователей. По моему мнению, необходимо ограничить мощность. Она должна быть для такого транспорта не более 250 Вт. Предполагается решить этот вопрос за счет маркировки данных устройств», - подчеркнул председатель Мосгордумы.

Так как сейчас водители СИМ относятся к обычным пешеходам, то для них на дороге в Мосгордуме предлагают сделать особый статус, но не относить к транспортным средствам.

По словам Шапошникова, некоторые компании сейчас сами вводят ограничения. Например, в нескольких районах устройства перестают набирать скорость выше положенной, а компания Swoosh запретила въезжать в парк «Зарядье».

Также самокатчиков иногда замечают в столичном метро. Шапошников отметил, что закон подземки четко запрещает передвижение на любых транспортных средствах, но штраф 100 рублей не пугает нарушителей.

Ранее в Общественной палате России предложили проводить для владельцев самокатов экспресс-обучение ПДД.

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