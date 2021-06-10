РИАМО - 10 июн. В Москве планируют ввести ограничение скорости до 7 км/ч на тротуаре для средств индивидуальной мобильности (СИМ) - самокатов, гироскутеров и моноколес, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в интервью «Парламентской газете».
9 июня в Санкт-Петербурге все сервисы по аренде самокатов временно приостановили работу.
Он отметил, что аренда далеко не единственный способ прокатиться на электросамокате - их можно просто купить. Поэтому Шапошников считает, что разумнее регулировать этот вопрос на законодательном уровне и внести изменения в правила дорожного движения и региональные законы.
В Мосгордуме обсуждают ограничение скорости на улицах города до 20-25 км/ч, в парках на велодорожках —до 15 км/ч, на тротуарах — до скорости движения пешеходов, не более 7 км/ч. При этом пешеходы всегда будут обладать преимуществом.
Так как сейчас водители СИМ относятся к обычным пешеходам, то для них на дороге в Мосгордуме предлагают сделать особый статус, но не относить к транспортным средствам.
По словам Шапошникова, некоторые компании сейчас сами вводят ограничения. Например, в нескольких районах устройства перестают набирать скорость выше положенной, а компания Swoosh запретила въезжать в парк «Зарядье».
Также самокатчиков иногда замечают в столичном метро. Шапошников отметил, что закон подземки четко запрещает передвижение на любых транспортных средствах, но штраф 100 рублей не пугает нарушителей.
Ранее в Общественной палате России предложили проводить для владельцев самокатов экспресс-обучение ПДД.
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