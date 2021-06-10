РИАМО - 10 июн. В этом году в районах Юго-Западного округа столицы установят почти 2 тыс. новых светодиодных фонарей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По просьбам москвичей более 1,4 тыс. опор освещения дополнительно установят во дворах, на детских и спортивных площадках. Кроме того, свыше 500 фонарей смонтируют на территориях городских образовательных учреждений.

Больше всего новых фонарей появится в районах Южное Бутово, Теплый Стан, Котловка и Черемушки.

Фонари оснастят светодиодными светильниками, которые экономят электроэнергию и уменьшают нагрузку на городские сети.​