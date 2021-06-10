РИАМО - 10 июн. По итогам 2020-2021 учебного года количество уникальных пользователей библиотеки «Московской электронной школы» составило 11 млн, что почти в два раза больше показателя прошлого учебного года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Обращаться к библиотеке МЭШ стали в полтора раза чаще. Так, за год число визитов выросло до 59,5 млн.

В завершившемся учебном году учебниками МЭШ воспользовались более 12 млн раз. Самым востребованными стали учебники по геометрии и русскому языку для учеников седьмых классов.

Приложениями «Московской электронной школы» воспользовались около 3 млн раз. Самым популярным сценарием урока стали занятия по баскетболу для седьмых и восьмых классов. Этот сценарий использовали свыше 2,8 млн раз.

За год видеоуроки МЭШ посмотрели более 1,7 млн раз. Количество доступных уроков выросло на 10 тыс. Кроме того, свыше 0,5 млн раз столичные школьники обращались к сервису «Самодиагностика», который помогает подготовиться к проверочным работам. ​