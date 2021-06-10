РИАМО - 10 июн. В прошлом году резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» создали порядка 1,3 тыс. рабочих мест, средняя зарплата на предприятиях ОЭЗ составила около 80 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2020 году (резиденты технополиса «Москва» - ред.) создали порядка 1,3 тыс. рабочих мест — это на 62% больше, чем годом ранее», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 2006 года резиденты технополиса создали свыше 7 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день статус резидента имеют более 80 компаний.

Более 40% созданных рабочих мест появились на предприятиях в сфере микроэлектроники, оптики и робототехники. Кроме того, одним из лидеров по созданию рабочих мест стал кластер медицинских технологий.

Площадь особой экономической зоны «Технополис «Москва» составляет 223,3 га. Разработками и производством на предприятиях заняты свыше 200 докторов и кандидатов наук. Резидентам технополиса предоставляют льготную ставку на прибыль, дают возможность экономить на налогах и других платежах.​

Объем инвестиций резидентов технополиса «Москва» вырос в 2020 году на 35%>>