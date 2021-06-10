РИАМО - 10 июн. Загруженность столичных дорог составляет 4 балла из 10 возможных, вечером в городе ожидаются 8-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение затруднено на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте. Не наблюдается затруднений на Варшавском и Рублевском шоссе, а также на Люблинской улице.

Дорожная обстановка в городе может осложняться из-за ремонтных работ.

Минувшей ночью дорожные работы проводились в Волоколамском тоннеле на севере Москвы. К настоящему моменту они завершились, тоннель полностью открыт для движения.