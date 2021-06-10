РИАМО - 10 июн. Мосгорсуд ликвидировал некоммерческие организации «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд защиты прав граждан», а также запретил деятельность общественного движения «Штабы Навального» (включены в реестр организаций-иноагентов - ред.). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом суд удовлетворил исковое заявление столичного прокурора. Решение о прекращении деятельности организаций подлежит немедленному исполнению.

Также Московский городской суд постановил обратить имущество ФБК, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в федеральную собственность.

Как уточнили некоторые СМИ, прокуратура требовала признать экстремистскими и ликвидировать организации, подконтрольные осужденному блогеру Алексею Навальному.