РИАМО - 10 июн. Для взрослых поликлиник и городских больниц Москвы приобрели 235 цифровых маммографов. Закупки провели по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, в числе прочего маммографы установят в шести стационарах, где занимаются диагностикой и лечением онкологических заболеваний.
Новое оборудование улучшит качество проводимых маммографических исследований. Кроме того, врачи смогут загружать полученные данные в единую информационную систему.
Закупки по контрактам жизненного цикла подразумевают обслуживание техники поставщиком на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.
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