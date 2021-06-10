РИАМО - 10 июн. Для взрослых поликлиник и городских больниц Москвы приобрели 235 цифровых маммографов. Закупки провели по контрактам жизненного цикла, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Новым оборудованием будут оснащены все 82 взрослые поликлиники, в которых проводится капитальный ремонт по новому московскому стандарту. Также цифровые маммографы получат 15 столичных больниц», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в числе прочего маммографы установят в шести стационарах, где занимаются диагностикой и лечением онкологических заболеваний.

Новое оборудование улучшит качество проводимых маммографических исследований. Кроме того, врачи смогут загружать полученные данные в единую информационную систему.

Закупки по контрактам жизненного цикла подразумевают обслуживание техники поставщиком на протяжении всего срока эксплуатации оборудования.