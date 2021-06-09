РИАМО - 9 июн. В Протвине сдается в аренду помещение под стоматологические услуги, объявлен электронный аукцион, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь объекта составляет 173,1 кв. м. Он находится по адресу: Протвино, ул. Ленина, д. 13А, первый этаж.

Там есть отдельный вход. Юридически и фактически помещение свободно.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 783 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер на сайте (процедура №58110). Аукцион пройдет 7 июля.

По итогам аукциона с победителем будет заключен договор аренды сроком на 10 лет.