РИАМО - 9 июн. Центробанк РФ на заседании 11 июня может повысить ключевую ставку с 5% до 5,5%, сообщил старший научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ, кандидат экономических наук Василий Аникин.

«Здесь сложно что-то прогнозировать, хотя я больше согласен с экспертами, чем не согласен. Мне тоже кажется, что ЦБ будет поднимать ставку», – сказал Аникин в эфире радио Sputnik.

Ключевая ставка – это процент, под который Банк России кредитует коммерческие кредитные организации. 23 апреля ЦБ повысил этот показатель с 4,5% до 5%. Повышение ключевой ставки рассматривается как мера, которая сдерживает инфляцию. Но она также может повлечь за собой повышение процентов по кредитам для россиян и рост ставок по вкладам физлиц.

По мнению эксперта, уровень инфляции в стране на сегодняшний день не критический.