РИАМО - 9 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мужчину, которого подозревают в хищении антикварной картины под видом ее реставрации, стоимость полотна оценивается более чем в 3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, в 2017 году злоумышленник, имея корыстный умысел, предложил своему знакомому отреставрировать принадлежащую ему картину русского художника Николая Богданова-Бельского. Подозреваемый написал расписку в получении полотна, а также оставил залог в размере 10 тыс. долларов США», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленник забрал картину и скрылся, так как не планировал исполнять обещанную работу.

Спустя некоторое время выяснилось, что мужчина продал картину антиквару в столице, который перепродал ее через антикварный салон.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение похищенного имущества», — добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.