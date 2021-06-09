РИАМО - 9 июн. Семейный врач Алексей Добровольский отметил, что в Сети описано много мифов об опасности комаров, но большинство из них не соответствует действительности. Об этом сообщает Nation News.

Он отметил, что часто в интернете пишут, что комары могут быть переносчиками малярии и иных заболеваний. Но в России, где зимы не как в Африке, комары не могут быть малярийными или переносить другие болезни.

Также некоторые пользователи Сети сообщают, что комары могут переносить различные болезни от человека к человеку.

«Это миф, поскольку после того, как комар напился крови, ему больше не интересен другой человек. У комара есть определенный цикл развития, он не является переносчиком инфекций от человека к человеку», — пояснил доктор.

Он добавил, что строение ротового аппарата насекомого не подразумевает «обратной тяги», поэтому даже если предположить, что комар не наелся за один раз и полетел к другому человеку, то опасности нет.

Также некоторые уверены, что укус комара и репеллент от этих насекомых может вызывать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

«В теории, конечно, как и любое другое химическое вещество, репеллент может вызывать аллергическую реакцию. Однако, вероятно, даже не существует статистики по количеству анафилактических шоков вследствие применения репеллентов», — отметил специалист.

Он добавил, что укус комара тоже не может вызвать анафилактический шок, так как у насекомого нет анестетика, поэтому человеку больно при укусе в отличие, например, от клеща.