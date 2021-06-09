РИАМО - 9 июн. Самой востребованной профессией в России стала специальность врача телемедицины, спрос на них значительно вырос в период пандемии, сообщает Nation News.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров. Исследования установили, что спрос на врачей, которые работают дистанционно, вырос за последний год в 5 раз, а конкретно на терапевтов и педиатров почти в 10 раз.

Джабаров отметил, что интерес к телемедицине повысился из-за коронавируса, потому что пациентам не нужно выходить из дома.

«Стоит отметить, что эта профессия из новых, она пока не является популярной на рынке труда. Спрос на нее растет в связи с пандемией — люди боятся и выходить из дома, ходить в больницы и другие медучреждения. На улице есть риск подхватить инфекцию», — сказал врач.

По его словам, недавнее исследование показало, что особенно востребованы специалисты на стыке информационных технологий и медицины: биоинженерия, биоинформатика и т.п.

«Курсы повышения квалификации всегда полезны, работодатели их воспринимают на уровне высшего и среднего специального образования, курсы по новым востребованным профессиям очень полезны. Известные нам профессии не вымирают, они больше трансформируются. Трудно назвать профессию, которая полностью исчезла за последние 10-15 лет», — добавил Александр Джабаров.

Он заключил, что когда процессы автоматизируются, то появляются пространства для творчества и пространства, для применения знаний в смежной области.

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