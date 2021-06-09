РИАМО - 9 июн. В городском округе Коломна выставили на торги нежилое здание с участком, оно находится в селе Горы , сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Московской области.

Площадь здания составляет 224,6 кв. м, земельного участка - 997 кв. м. Ло т предназначен под производственные площади.

Договора аренды и безвозмездного пользования с третьими лицами не заключены. Начальная цена продажи составляет 2 млн 331 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июля 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер - процедура №58226. Аукцион планируют провести 20 июля.