РИАМО - 9 июн. Врач-геронтопсихиатр Мария Гантман отметила, что при развитии болезни Альцгеймера снижение памяти нарастает постепенно и сильно проявляется в бытовых вопросах, поэтому нельзя игнорировать его признаки. Об этом сообщает Nation News.

«Если человек часто переспрашивает о чем-то, часто теряет вещи, не может сориентироваться на в знакомой местности, то его необходимо обследовать у врача: провести тестирование, назначить анализы крови и сделать снимок головного мозга», — подчеркнула врач.

Она добавила, что у людей, у которых развивается данная болезнь, может снижаться настроение или они могут начать накапливать ненужные вещи. Часто такие признаки списывают на депрессию.

По ее словам, чем старше человек, тем больше у него шансов оказаться в группе риска по данному заболеванию.

«Поэтому, кроме здорового образа жизни, подвижности и наблюдения у кардиолога, необходимо наблюдать за уровнем холестерина и глюкозы», — пояснила Гантман.

Она добавила, что падение вышеуказанных показателей указывает на развитие деменции.