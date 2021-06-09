РИАМО - 9 июн. В Сергиевом Посаде можно арендовать на 5 лет помещение под офис и оказание бытовых услуг, стоимость аренды составит 10 тыс. рублей в месяц, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В городе объявлен соответствующий аукцион. Помещение нежилое, его площадь составляет 30,3 кв. м. Там есть отдельный вход.

Объект находится в зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 июля 2021 года на электронной торговой площадке РТС-тендер на сайте (процедура №52487).

Аукцион пройдет 7 июля.