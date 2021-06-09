РИАМО - 9 июн. С начала 2021 года умная система видеоаналитики «Сфера» помогла обнаружить в столичном метро 1032 человек. 21 из них пытались скрыться после совершения особо тяжких преступлениях, включая убийства, грабеж и разбой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Система преобразовывает лицо человека, который прошел через турникет, в уникальный биометрический ключ и сверяет с базами розыска. Она распознает лицо в течение нескольких секунд, если человек находится в федеральном розыске, и сразу передает информацию полиции.

Законопослушным гражданам не стоит опасаться за сохранность личной информации. Служба безопасности метро сотрудничает только с правоохранительными органами.

Также «Сфера» помогает находить потерявшихся детей и пожилых людей. С момента ее запуска в сентябре 2020 года камеры помогли найти 115 потерявшихся людей.

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