РИАМО - 9 июн. На подмосковном портале госуслуг была упрощена услуга по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства для застройщиков Московской области, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

«Для проверки документов больше не нужно отдельно подавать заявление в информационную систему ИСОГД», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максим Рымар.

Ранее для ввода объекта капстроительства необходимо было сначала загрузить проектную документацию в информационную систему ИСОГД и только потом зарегистрировать остальные документы, нужные для получения разрешения.

После оптимизации загрузить всю необходимую документацию можно при подаче заявления на услугу.

«В Московской области одни из самых востребованных сервисов для бизнеса – услуги в сфере строительства. Из 29 региональных услуг по стройке в электронном виде можно получить 24. Услуга по вводу объектов капитального строительства предоставляется онлайн с 2017 года», – отметил Рымар.

Он добавил, что за это время на региональном портале госуслуг было подано свыше 15 тыс. заявлений

«Это 15 тыс. новых строительных объектов: многоквартирных домов, школ, производств», — подчеркнул министр.

Услуга Минжилполитики Московской области доступна на региональном портале гоуслуг в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». В меню следует выбрать услугу «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства» и цель обращения.

Перед подачей заявления застройщик может проверить соответствие документов по специальному чек-листу на странице услуги в разделе «База знаний» – «Дополнительные материалы».

Услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания – не более 5 рабочих дней.

В регионе жители и предприниматели могут получить 474 государственные и муниципальные услуги. Из них 206 госуслуг доступны в электронном виде.

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