РИАМО - 9 июн. На улице Колхозной в Ивантеевке снесли аварийный жилой дом 1937 года постройки, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Здание находилось в аварийном состоянии после пожара. Оно было определено под снос на основании постановления администрации городского округа.

«Дом был полностью расселен еще в 2020 году. Весной этого года объект был ликвидирован. На освободившейся территории планируется выполнение комплексного благоустройства с организацией парковочных мест для автомобилей», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

За 3 года в городском округе Ивантеевка было выявлено 22 объекта незавершенного строительства, из них 11 самовольных построек.

На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 15 объектов, что составляет 68% от общего количества.