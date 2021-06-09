РИАМО - 9 июн. На Международном музыкальном фестивале искусств П.И. Чайковского будет представлена мировая премьера оперы «Опричник», мероприятие пройдет с 1 июля по 11 июля в Клину, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Премьеру Михайловский театр представит 2 июля. Это будет первая выездная постановка оперы в стране. Премьера постановки в театре состоялась 18 мая.

Роли в спектакле сыграют Иван Гынгазов, Валентина Феденева, Екатерина Егорова, Вадим Волков, Алексей Тихомиров, Александр Безруков, Анна Буслидзе. Музыкальный руководитель постановки — Александр Соловьев, режиссер-постановщик — Сергей Новиков.

Фестиваль проводит министерство культуры Московской области при поддержке Минкульта РФ, правительства Подмосковья и администрации городского округа Клин.

Одной из отличительных черт фестиваля является проведение основных событий на открытом воздухе в формате openair.

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