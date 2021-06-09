РИАМО - 9 июн. В электропоездах Московских центральных диаметров (МЦД), Московской железной дороги (МЖД) и Октябрьской железной дороги (ОЖД) будет усилен контроль за соблюдением пассажирами масочно-перчаточного режима, сообщает ТАСС.

«В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре», — сообщили в пресс-службе ЦППК.

Там также отметили, что ЦППК принимает все меры, чтобы гарантировать на рейсах соблюдались критериям безопасности в период пандемии коронавируса.

Так, в поездах и на платформах проводится регулярная дезинфекция, пассажиров информируют об обязательном ношении масок и перчаток.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании отметили, что разъяснительная работа о ношении средств индивидуальной защиты не останавливалась. В поездах на Ленинградском направлении железной дороги кассиры-контролеры в обязательном порядке просят всех пассажиров надеть маски и перчатки.

«В свете последних данных о росте заболеваемости мы дополнительно проинструктировали работников и усилили контроль за наличием средств защиты», — добавили в пресс-службе.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что в городе не планируют вводить локдаун, несмотря на рост числа заболевших Covid-19.

В среду количество новых выявленных за сутки случаев инфекции в городе стало наибольшим с 16 января и достигло 4124 случаев.

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